La figura de Olga Moreno siempre es actualidad. Hace unos días, la ex de Antonio David Flores y Rocío Flores se iban de viaje para desconectar de sus vidas tan ajetreadas. Ahora con su rutina, la ex modelo se refugia en Málaga intentando hacer oídos sordos a todo lo que se especula sobre su relación con el ex colaborador. A parte de su tienda, de viajar a Sevilla para estar con su familia y hacer alguna que otra escapada, Olga Moreno decidía verse de otra manera y para ello la ex modelo ha echado mano de la cirugía.

No es la primera vez que la sevillana se pone en manos de una clínica de cirugía estética. La ex concursante de 'Supervivientes' repetía con su clínica de confianza y se centraba en corregir algunas arrugas de expresión. Con una técnica nada invasiva, Olga ha rejuvenecido su rostros varios años y cada vez está más guapa. Es cierto que los disgustos afectan al corazón y a la piel, por lo que Olga se habrá visto obligada a darse un respiro para ella.



Telecinco

Bótox y ácido hialurónico, eso es lo que se ha inyectado la ganadora de 'Supervivientes 2021'. Una técnica muy de moda a la que muchas famosas recurren para retocarse sus facciones. Rocío Flores también ha pasado alguna que otra vez por la clínica para remodelar su cara y cuerpo.

Según ha explicado el centro, el procedimiento al que se ha sometido la ex de Antonio David Flores es rápido y cuenta con una duración visible de varios meses. En concreto, de 9 a 12 meses lucirá Olga ese nuevo aspecto.

