Antonio David Flores ya no se esconde. Tras dejar la casa que compartía con Olga Moreno en Málaga tal y como DIEZ MINUTOS adelantaba, desde hace unos días, el ex colaborador parece haber decidido mudarse a la casa de Marta Riesco. Sin duda, una decisión con la que deja claro que su relación sigue adelante pese a los rumores de ruptura y que cierra completamente la puerta a una posible reconciliación con la ganadora de 'Supervivientes'.

Ahora, poco tiempo después de que se diese a conocer que el padre de Rocío Flores ya había realizado su mudanza a casa de la periodista, Olga Moreno ha reaparecido con gesto muy serio. La ex pareja de Antonio David Flores no ha querido realizar ninguna declaración sobre este asunto, aunque a través de las imágenes que han emitido desde 'El Programa de Ana Rosa' se le ha podido ver muy tensa mientras mantenía una conversación por teléfono.

Telecinco

En dicho vídeo se puede ver a Olga Moreno gesticulando con el semblante muy serio mientras parecía mantener una conversación muy tensa en la que de vez en cuando caminaba para despejarse y se apoyaba en una columna. Tras esto, se le ha podido escuchar nombrando a Rocío por teléfono, por lo que parece que poco después ha mantenido una conversación con la hija del ex colaborador.

Telecinco

Lo cierto es que a pesar de su ruptura, Olga Moreno no ha dejado de mantener el contacto con los hijos de Antonio David, y es que para ella son muy importantes. De hecho, tanto ella como Rocío Flores ya han dejado claro en más de una ocasión que no piensan permitir que la familia que han logrado construir durante todo este tiempo se destruya.

Telecinco

De esta forma, Olga Moreno y Rocío Flores se han convertido en un importante apoyo la una para la otra. Mientras que la ganadora de 'Supervivientes' ha demostrado que no piensa dejar sola a la hija de Antonio David frente a los problemas que tiene con Rocío Carrasco y los rumores de ruptura con su pareja Manuel Bedmar, la colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' también ha demostrado que la andaluza es una persona muy importante en su vida de la que no piensa desprenderse pese a que ya no esté con su padre.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io