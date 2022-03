Todos los detalles del árbol genealógico de la familia Jurado

Parece que a Gloria Camila no le va a tocar ningún día de trabajo fácil. Su colaboraciones en 'Ya son las ocho' se suelen complicar por las polémicas familiares que les rodea y la joven ya no sabe cómo defenderlas. Esta vez la "pelea" era por parte de Ana María Aldón y su tía Conchi, hermana de Ortega Cano.

"Vamos a dejarlo porque yo no sé por el motivo que sea pero no te he caído bien ni yo ni mi familia", decía en ese momento Conchi sorprendiendo a Ana María. La llamada de la hermana del torero a 'Viva la vida' se convirtió en un momento de lo más tenso y Gloria Camila ha dado su opinión en el programa. "Igual que dije que Ana María debería tratar los temas dentro de casa, esto está fuera de lugar y no hace bien a nadie y menos a mi padre que creo que es el importante", eran las palabras exactas de la colaboradora.

"No soy partidaria de lavar los platos sucios fuera de casa. Que hay veces que es importante aclarar cosas, vale, pero yo no comparto esta llamada, ni comparto el rifirrafe, ni el echarnos en cara cosas", continuaba. Gloria Camila también ha querido dejar claro que este tema no ha sido hablado en su casa, y menos con su padre: "Yo estaba en Sevilla en la boda y mi padre en un bautizo, entonces no sé. No he hablado detalladamente con él de esto y no lo voy a hacer porque es remover más temas".

