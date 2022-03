Gloria Camila habla de la importancia de la salud mental tras confesar su anorexia

Ana María Aldón y Ortega Cano han superado su última crisis con creces y vuelven a estar como el principio: felices y enamorados. Fue la gaditana la que confesó los problemas en su relación, y el diestro reaccionó compartiendo más salidas con Ana María, que era una de las peticiones que ella exigía. La colaboradora de 'Viva la vida' desveló en su programa que ella y Ortega Cano habían tenido una conversación para salvar su relación y lo habían conseguido y DIEZ MINUTOS tiene EN EXCLUSIVA, todos los detalles de su reconciliación. ¿Qué piensa Gloria Camila de esta relación?

"Es real. Ellos no actúan para callar bocas y que la realidad sea otra. No hay más que rebuscar, está bien ahora, van a hacer muchos planes juntos y espero que el agobio se desvanezca", contaba la colaboradora en 'Ya son las ocho' aparentado estar bastante contenta por ellos.



Aún así Gloria Camila asegura que todos los revuelos que forman alrededor de su familia, el que menos culpa tiene es su padre: "Mi padre es el que menos habla, y luego todo le salpica". A pesar de alegrarse de esta reconciliación, la joven sigue pensando que es mejor que los trapos sucios se laven en casa: "Hay cosas y temas que se tratan en casa, y no fuera. Ahora bien, cada uno es libre de hablar y decir lo que considere y quiera. Lo entiendo y lo respeto, pero yo tengo mi opinión. Nadie le leyó la cartilla, Ana no se esperaba este revuelo; cada uno lo entendió de una manera, pero ya está solucionado", concluía.

