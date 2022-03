Pablo Motos tiene un despiste muy divertido con Rosalía

¿Por qué se ha colado Pablo Motos en los Oscar 2022?

Este lunes 28 de marzo no se habla de otra cosa que del bofetón de Will Smith a Chris Rock. Todos los programas de televisión, radio y prensa escrita se han hecho eco de esta "desafortunada" noticia, y no iba a ser menos 'El Hormiguero'. Pablo Motos ha querido mojarse en esta polémica, y es que hay que recordar que el de Requena tiene una muy buena amistad con el actor de Hollywood. ¿De qué lado está el presentador?

Esta tarde Jorge Javier Vázquez le lanzaba una pullita al presentador de 'El Hormiguero'. "Desconfiad de esa gente que tiene esa imagen tan modélica siempre que luego.... Esa gente que sonríe siempre en pantalla y que siempre está tan comedida, en algún momento enseñan la patita. Sin embargo, los que la enseñamos aquí, esto es lo que hay", sentenciaba el presentador. Pablo Motos no le ha mencionado en ningún momento, pero sí que ha tenido una opinión clara de lo que ha sucedido y no ha tenido miedo en decirla.

Antena 3

"Es un tema delicado y entiendo que soy amigo de él. Si tú ves el chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Si entre él y Chris Rock había tensiones que parece ser que sí, el nivel de sufrimiento de su mujer y cómo afecta a su vida en pareja. Si le puede afectar, lo alterado que puedes estar en una noche en la que después de una carrera puedes ganar un Oscar", comentaba el presentador intentando hacer ver que Will Smith no es mala persona pero sí que se le ha ido la situación de las manos.

"Seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar caro. Rock tiene que saber que cuando usas la libertad de expresión en público, vas a tener que pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis. Y si tú eres Will Smith y te hacen un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, decides darle un bofetón", resaltando también que el presentador de la gala 'se paso tres pueblos'.

"Es una arrebato, es una cagada, y cuando te das cuenta ya no tienes remedio. Es probablemente una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, no es violenta, y además de un talento incuestionable y tiene un corazón de oro que seguramente le traicionó anoche", dejando claro que él comprende a su amigo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io