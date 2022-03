Repasamos el árbol genealógico del clan Pantoja

La tarde ha sido bastante complicada para Anabel Pantoja. No hay día que no acuda a 'Sálvame' y que no se vea la joven envuelta en una polémica. Esta vez la influencer ha pagado los platos con su amiga y compañera Gema López. Según la periodista, Isabel Pantoja habría decidido desheredar a sus hijos, algo que desmiente por completo la ex de Omar Sánchez. "¡Mi tía no ha desheredado a nadie!", gritaba Anabel bastante agobiada por las especulaciones de sus compañeros.

"Si para ti contar esta información que he contado es dañar a tu tía en el ejercicio de mi profesión, soy culpable de ser lo que soy. A partir de ahora si tengo información, prefiero seguir siendo culpable. Si con esto le he hecho un daño personal, lo lamento, pero siempre he intentado contrastar la información y darla", se defendía Gema al ver que Anabel Pantoja le desmentía.

"No tengo nada contra Gema, pero si desmiento una noticia, la desmiento. Mi tía no ha desheredado a nadie. Es fuente directa", y Gema le contestaba: "No le he faltado el respeto a nadie y es la segunda vez que me dices esto esta tarde… En cuanto a esta información entiendo que tu fuente directa, que sé quién es, te diga que no. Yo mantengo mi información, y no hay más. Y con esto no te estoy perdiendo el respeto. Entiendo que esto te queda a ti muy grande y al final estás dando la cara tú de cosas que están pasando en tu familia y de las que no tienes culpa. Y yo a ti no te quiero hacer daño porque sabes que te tengo cariño".



Anabel Pantoja no ha aguantado más la situación y decidía aplicar el "protocolo de abandono". "Me voy porque no aguanto esto más. Si te digo que mi tía no ha desheredado a sus hijos, ya está". La periodista no se ha achantado aunque Anabel es su amiga. Ella ha defendido la información sobre todas las cosas: "Tú y tus dramas… ¡Te estás pasando! Lo que quieres es que se te dé la razón. Dramas, no, que enseñas mucho la patita del drama… Deja el drama".

Anabel Pantoja se a roto en llanto y tanto Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez y Gema López han ido en su busca para calmarla. La influencer no está pasando su mejor momento y la periodista lo entiende. "Anabel, todo lo tomas como un ataque. Ni maravillosa Isabel ni maravillosa yo".

