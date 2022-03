Telecinco ha apostado por enseñar la otra parte que es Isabel Pantoja mediante un documental. La cadena ha querido contar su historia desde su propio punto de vista: "Condenada de por vida, deshumanizada, convertida en un objeto de consumo", así es como se definía al personaje en el primer tráiler del documental, que ha llevado por título 'Sin perdón'. Anabel Pantoja reaccionó en 'Sálvame' al nuevo proyecto de 'La Fábrica de la tele' y no estaba de acuerdo con todo lo que se contaba de su tía. La influencer ha llegado hasta discutir con compañeros suyos por salvar la inocencia de su tía. ¿Qué le ha parecido a Isa Pantoja esta nueva percepción sobre su madre?

La joven reaparecía en 'Ya son las ocho' apenas sin voz, y es que la hermana de Kiko Rivera anda "pachucha". "Lo que me pasa es que me he quedado sin voz. Y la verdad es que va a peor a medida que va llegando la noche. Esta mañana he empezado a tener como dolor de garganta, bueno, ya llevo como desde hace dos días, pero ahora mismo estoy mejorcita. No me duele la garganta ni nada, no os preocupéis, no es Covid ni nada. Me he hecho la PCR y todo está bien. Espero mañana estar mejor y recuperar mi voz", comentaba por sus redes y en el programa hemos podido notar lo que le fallaba la voz.

Telecinco

Aún estado algo débil, la joven ha dado su más sincera opinión sobre el documental de su madre. "Por una parte me parece bien (...) está muy bien que evolucionemos. Ha formado parte todo el mundo", explicaba Isa con respecto a cómo ha acabado su madre. "Yo misma y mi madurez me he echado para atrás en cosas y lo he visto desde otro punto de vista. Esta bien que se vean las dos partes".

"Cada uno es responsable de la imagen que tiene, pero sí que ese machaque le ha podido hundir más. Yo también formo parte pero no me pongo al nivel que mi hermano. Ha sido un conjunto de todo", continuaba la joven con una pullita a Kiko.

