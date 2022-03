Descubre qué famosos son Acuario como Carme Chaparro

Carme Chaparro se caracteriza por hablar con naturalidad en sus redes sociales sobre cualquier tema. La periodista no duda en mostrar situaciones personales que le están ocurriendo para darles visibilidad y conseguir que personas que se encuentren en la misma situación que ella puedan normalizarlo. Esto es algo que ya hizo cuando decidió hablar sin tapujos sobre el síndrome o vértigo de Ménière que padece y que le produce un constante pitido en el oído.

De hecho, no dudaba en mostrar a través de sus redes sociales el gadget que ha decidido ponerse para paliar lo máximo posible estos desagradables pitidos, recalcando lo importante que es perder el miedo y la vergüenza a hablar de estos temas. Ahora, ha vuelto a hacer gala de su naturalidad para desvelar otra de las enfermedades que padece, en este caso en la piel. La periodista ha sorprendido a sus seguidores mostrando una instantánea en la que se aprecia las consecuencias en las manos que le produce esta dolencia dermatológica.

"Esto que veis es una enfermedad de la piel. No se sabe qué la causa, pero cuando tengo un brote las manos se me llenan de esta especie de eccemas. Son dolorosos, sobre todo si rozan con algo", ha comenzado explicando la periodista a través de esta publicación. Un brote que ha reconocido que no se sabe exactamente qué lo produce. "A veces tiene que ver con el estrés, otras, con algo que he tocado, pero no se sabe exactamente".

Carme Chaparro ha explicado que no tiene cura y que la única solución es utilizar pomadas para que desaparezca pronto. "A mí sólo me afecta a las manos, y solo una o dos veces al año, pero hay personas que lo sufren por otras partes del cuerpo mucho más visibles y molestas, y que a veces pueden sentirse estigmatizadas", ha reconocido dando visibilidad a este problema y explicando las dificultades que pueden sufrir algunas de las personas que lo padecen.

"En mi caso, que alguien haga un chiste no me importa, pero hay gente que sufre de verdad y a la que le puede resultar muy doloroso. Aunque, por encima de todo, nunca se puede reaccionar con violencia. Nunca", ha indicado. Una frase con la que ha querido hacer una reflexión sobre lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock en los Oscars a la vez que aprovechaba para hablar sobre su dolencia.

