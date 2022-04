Matías Prats Chacón está de presentación y es que acaba de publicar su primera novela, 'El futuro que olvidaste', dedicada a su madre, Maite Chacón. Una publicación que ha hecho que acuda a los platós de televisión a promocionar el libro, el cual, asegura, no hace que se sienta escritor como tal: "Tuve un momento en el que paré y no sabía si seguir, pero las personas de la editorial me arroparon y aquí está". Y es que ha pasado por un muy mal momento: "Cuando estaba escribiendo la novela [mi amigo] Carlos nos dio un susto: cogió el COVID y estuvo tres meses en coma. Cuando lo estaba acabando nos dio el alegrón y se puso mejor". Por eso, el libro está dedicado a él y a su madre: "A ella le ha gustado".

Pero el periodista no solo habló de su publicación sino que también quiso zanjar algunos rumores que han salido en los últimos meses. Y es que ha sido protagonista de algunas de las últimas informaciones sobre Sara Carbonero. Muy celoso de su intimidad, Matías Prats Jr ha contestado algunas de las preguntas que le han lanzado Pilar Vidal y Emma García sobre su relación con su compañera y su vida sentimental, lanzando algunos titulares.

Telecinco

"Si me preguntáis si tengo pareja la respuesta es que sí, estoy ocupado", explicaba el periodista quien descartaba por completo estar teniendo una relación con Sara Carbonero, ni haberla tenido: "somos amigos, amigos, eso es una leyenda urbana. Somos compañeros de la radio y nos llevamos muy bien. Hablamos mucho", añadía el presentador. Aunque no dio detalles del nombre de su novia, el periodista confesaba que podría haber "encontrado a la persona con la que convertirse en padre": "Tengo 37 años y ya voy un poco tarde, pero yo soy muy prudente, puede que cualquier día le dé una sorpresa a Don Matías y a Doña Maite".

