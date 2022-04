María Pombo ha conseguido ser uno de los personajes más populares de nuestro país. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, la creadora de contenido puede presumir de tener una marca propia, ser una exitosa empresaria y haber participado en diversos programas de televisión. ¿Pero hay detrás de todo lo que muestra en sus redes sociales. La joven abre su corazón al presentador Bertín Osborne en la última entrega de 'Mi casa es la tuya' donde hemos podido conocer el lado más personal de la 'influencer' del momento.

La joven reconoce que comenzó a ser conocido gracias a su relación con Álvaro Morata, que por aquel entonces era jugador del Real Madrid. "Cuando empecé con él la gente me empezó a seguir mucho más llegué a tener 30.000 seguidores, que entonces era un montón. Lo dejamos y bajé a la mitad. Luego poco a poco fui remontando. La verdad es que mi marido ha sido fundamental ya que siempre me ha animado a hacer lo que me gusta y me ha apoyado. Fue él el que me dijo que me hiciera fotos con un fotógrafo profesional para luego compartirlo en mis redes".

María Pombo cuenta que, a pesar de lo que pueda parecer, no comparte el 100% de su día a día. "Si compartiese todo, todo, mi vida sería un 'reality show' como el de las Kardashian confiesa entre risas. Aunque, sí que cuenta la mayoría de las cosas que suceden en su vida, como la enfermedad crónica que padece. Cuando le diagnosticaron esta enfermedad María Pombo estuvo 15 días sin publicar nada en redes sociales. Es verdad que era la época del confinamiento, pero es algo muy raro en ella.

Finalmente, María se armó de valor y quiso compartir con sus seguidores su enfermedad que también padece su madre: "No escribí nada en quince días del shock, estaba en brote. No tiene cura, pero tiene tratamiento. El brote consistía en que empecé a sentir cosquillas por el pie pero, al día veinte, ya se subió al costado".

"Este brote fue desagradable, es la enfermedad de las mil caras, te puede dar en un ojo y dejarte sin visión unos días, te puede afectar al habla… Tuve suerte y me dio con hormigueos. Fue cuando empezamos a pasear tras el confinamiento. Cuando me subió al costado, llamé a mi tía Blanca, ya asustada y con la voz rota".

La tía Blanca le colgó, pero al poco la llamó su hermana para decirle que estaba de camino, que la recogía en seguida, "estábamos en plena pandemia y me dije 'cómo tengo que estar para que vengan a por mí para llevarme al hospital y que me llevara algo para que durmiera en el hospital'. Le pedí a Dios que no fuera nada que no conociese, que sabía que lo que estuviera en sus planes era para mí".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Allí, le hicieron las pruebas pertinentes y, mientras esperaba que le confirmaran qué era lo que padecía, se mantuvo ausente de las redes sociales. Cabe destacar que, durante ese tiempo, ella acababa de descubrir que estaba embarazada y temió mucho por su bebé. Cuando le dieron los resultados se derrumbó: "Odio decir esto pero respiré, porque es una enfermedad que conozco por mi madre".

Cuando ya supo la enfermedad después de sus 15 días en vilo esperando los resultados, María se animó a contárselo a sus seguidores: "Yo no sabía si lo quería contar o no. No sabía qué excusa poner, creí que era mejor dar la información. Hice un vídeo y lo expliqué. Estaba acojonada y dejé el móvil, no quería ver las reacciones. Estaba triste. Pero luego vi que eran mensaje de abrazo, fue de lo mejor que me ha dado las redes sociales, el apoyo que me dieron".

Pero es algo de lo que María no quiere hablar mucho en redes porque hay marcas que lo rechazan y porque “hay gente muy mala que me dice que no tengo esclerosis múltiple porque estoy bebiendo, o de fiesta, o tomando el sol, o qué haces en el gimnasio… te hacen sentir que te define una enfermedad y a mí no me define. Yo hago mi vida normal hasta que no pueda hacerla”.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io