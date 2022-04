La emprendedora, influencer y estrella de Instagram María Pombo protagoniza la nueva entrega de Mi casa es la tuya , que Telecinco ofrecerá este sábado 2 de abril, a partir de las 22:00 horas .

María Pombo explica por qué vende su casa



María, que se ha alzado como la Influencer del año en los Premios Ídolo, fue portada de la revista Forbes España en octubre de 2020, figurando en su lista de los 100 Mejores Influencers. Tras comentar con Bertín Osborne algunos aspectos sobre su profesión y las redes sociales, María Pombo (@mariapombo, 2,4 millones de seguidores en Instagram y 320.000 en TikTok) recuerda los momentos más importantes de su infancia y repasa su carrera profesional desde los inicios hasta la actualidad.

Además, comparte con el presentador el momento más complicado que ha vivido hasta ahora. “Cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple, estuve quince días sin subir nada a mis redes sociales del shock”, asegura. Revela que, junto a los numerosos mensajes de apoyo, también tuvo que leer comentarios que la hicieron llorar, como que en 20 años no podría subir las escaleras de su casa. “No quiero que la gente me diga: ‘No puedes hacer eso porque tienes esclerosis’. Yo hago mi vida normal hasta que no pueda hacerla. Ojalá siempre”, explica.

Mientras, Claudia Osborne, la hija menor del presentador y Sandra Domecq, conversa con Pablo Castellano, marido de María, sobre su vida cotidiana con ella y cómo vivió el momento en el que le diagnosticaron la enfermedad: “Con miedo y asustado. Me lo imaginaba y me ponía en lo peor”, confiesa Pablo.

Las anécdotas de María Pombo

Durante el aperitivo que comparte con Bertín, la pareja recuerda divertidas anécdotas, desvela algunas de sus manías y cuenta su historia de amor. “Si estoy aquí es, en gran parte, gracias a Pablo. Si tienes un apoyo en casa, que confía en ti y te respeta, te hace sentir importante”, reconoce María. Posteriormente, Víctor Pombo y Teresa Ribó, padres de María, se unen al grupo en la cocina, donde elaboran el menú del almuerzo: tortilla de patatas, pimientos asados y ensalada. Allí, la madre de la influencer confiesa al presentador el miedo que les generaba los inicios de María en las redes sociales: “Yo estaba asustada porque, de repente, es un mundo nuevo que se nos caía encima”.

La jornada culmina con un almuerzo, al que se suman también Lucía y Marta, hermanas de María Pombo, y el pequeño Martín, el hijo de la influencer y Pablo Castellano. Todos ellos cuentan cómo han cambiado sus vidas a raíz del éxito de María Pombo y rememoran diversas anécdotas familiares.

