La situación de la familia Pantoja ahora mismo no está ni cerca de ser tranquila. En las últimas semanas Isa Pantoja ha vivido uno de los momentos más convulsos al enterarse que, después de una gran polémica con su hermano en los medios de comunicación, y de estar preocupada por la salud de su madre, esta podría haberle retirado del testamento. Y es que la relación ahora es, cuanto menos, tensa. Por eso no es de extrañar que la joven haya decidido liarse la manta a la cabeza, hacer las maletas y desconectar de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y así lo ha hecho.

Isa Pantoja, su hijo Albertito y su novio, Asraf Beno, han cogido un avión y han puesto rumbo a un exótico destino que ambos tenían muchas ganas de visitar: Egipto. El sábado aterrizaron en el país milenario donde se espera que pasen unos días para disfrutar de la historia y los atractivos que aún quedan en el país.

Así, Isa ha compartido con sus seguidores la llegada a través de su cuenta de Instagram, mostrando cómo los tres iban en un coche rumbo a su hotel, minutos antes de felicitar el Ramadán a todos. "Llegamos al Cairo", podía leerse en su story donde mostraba solo una parte de la ciudad. "Estamos camino de las Pirámides y estoy muy emocionada", aseguraba Isa al día siguiente, confesando que se había llevado otro look por si acaso aprovechaba el viaje para hacerse alguna foto con el paisaje milenario de fondo.

Y es que, la joven ha cumplido un sueño con este viaje que espera disfrutar al máximo. Aunque no ha confesado la duración del viaje, sí que ha añadido que se encuentra emocionada de poder vivirlo con su familia.

