Isa Pantoja ha "alegrado el alma" a Anabel Pantoja en una bonita sorpresa. La sobrina de Isabel Pantoja vive entre el hospital y la casa de su madre en Sevilla desde que su padre, Bernardo Pantoja, ingresó en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. La vida de la influencer se ha frenado en seco y lo ha dejado todo para estar al lado de su progenitor. Anabel ha abandonado temporalmente su puesto de colaboradora en 'Sálvame' y también ha bajado el ritmo de publicaciones en sus redes sociales por la misma razón: cuidar a su padre cuyo estado de salud es delicado. "Está igual, pero bueno ahí vamos, poco a poco", anunció a través de una llamada al programa de Jorge Javier Vázquez al que entró en directo para contestar unas declaraciones de Alexia Rivas.

Un difícil momento que no está viviendo sola. Anabel Pantoja cuenta con el apoyo de sus amigos sevillanos, su exmarido Omar Sánchez, y su familia. "En los malos momentos sólo las buenas personas y con corazón están, y una de ella eres tú. Ánimo", le escribía Omar en sus redes, demostrándole todo su cariño.



Por su parte, Kiko Rivera cumplió con su promesa y fue a visitar a su tío al hospital. Mientras que Isa Pantoja se desplazó de El Puerto de Santamaría (Cádiz), donde vive, hasta Sevilla para arropar a su prima, a la que está muy unida. Y no lo hizo sola. La hija de Isabel Pantoja sabe lo que Anabel quiere a su hijo, Albertito, por eso lo llevó con ella al hospital. Una sorpresa que la influencer compartió en sus redes. "Mi pirata, gracias Isa, me acabas de alegrar el alma", escribió en Instagram.

Isa Pantoja y su hijo, Alberto, en una imagen de archivo. Gtres

La prima y la hija de Isa Pantoja están muy unidas, sobre todo a raíz del apoyo que Anabel tuvo de Isa cuando murió su abuela y decidió seguir adelante con su boda con Omar Sánchez. Un vínculo muy diferente al que tiene con su hermano. A pesar de viajar a Sevilla, Isa Pantoja no visitó a su hermano, cuya relación está rota desde que el Dj hizo unas duras declaraciones sobre ella.



