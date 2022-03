Rocío Flores y Olga Moreno comparten un plan de chicas. A pesar de la separación de Antonio David Flores y su esposa, la relación entre su hija Rocío y la ganadora de 'Supervivientes 2021' sigue siendo excelente y así lo demuestran en público, como cuando su confirmó la relación entre el ex guardia civil y Marta Riesco cuando entró en 'El programa de Ana Rosa' para animarla, y en privado. Es habitual verlas juntas en Málaga y, el pasado fin de semana, compartieron planes en Madrid. El mismo día que Olga Moreno se estrenaba en Instagram, ella y la hija de Rocío Carrasco compartían mesa y mantel en un restaurante de Madrid y la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' animaba a sus seguidores a seguir a 'Oa', como ella la llama cariñosamente. ¿Seguirá Olga los pasos de Rocío como 'influencer'?

En la mañana del lunes 28 de marzo, Rocío y Olga han vuelto a compartir plan y hemos visto cómo llegaban a una clínica especializada en estética de Madrid. Este centro es el lugar habitual en el que la ex de Antonio David Flores se realiza sus tratamientos estéticos y, a principios de marzo, ya estuvo en sus instalaciones para realizarse un tratamiento facial con bótox y ácido hialurónico para eliminar las arrugas de su frente y dar un poco más de volumen e hidratación en sus labios. Repasamos los retoques estéticos de Rocío Flores.

Tanto Rocío como Olga no dudan en recurrir a los tratamientos y la cirugía estética para mejorar su aspecto. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' está feliz con el resultado de su operación de pecho y comparte con sus más de 789.000 seguidores cómo ha evolucionado su reconstrucción con prótesis. Tras confirmar que está con Manuel Bedmar tras sus rumores de ruptura, la joven consolida su trabajo en televisión y a su colaboración en 'El programa de Ana Rosa', se suma su fichaje por 'Ya son las ocho'. Así ha evolucionado el estilo de Rocío Flores.

