Marta Riesco sorprendió a todos el pasado viernes anunciando antes de celebrar su gran fiesta de cumpleaños que había puesto punto y final a su relación con Antonio David Flores. Una noticia que pillaba a todos por sorpresa. Ahora, la colaboradora ha acudido a 'El Programa de Ana Rosa' para desvelar que todavía no ha mantenido ninguna conversación con la ex pareja de Olga Moreno, aunque no ha querido cerrar la puerta a una futura reconciliación.

La persona que parece que sí ha querido mostrar su reacción a todo lo sucedido ha sido Rocío Flores, desde 'El Programa de Ana Rosa' han desvelado que se han puesto en contacto con la colaboradora, la cual ha dicho que prefiere "mantenerse al margen" de todo lo que suceda entre su padre y Marta Riesco. La joven ha aclarado que ha querido "desconectar" y que, de hecho, no "ha visto la televisión" estos días.

Telecinco

Además, ha aprovechado para aclarar que se encuentra mejor de su operación, la cual le impedía estar sentada durante su última aparición en plató. De esta forma, ha dejado claro que prefiere desvincularse de todo lo sucedido, aunque según ha aclarado Marta Riesco en plató la situación entre ellas ya es mucho mejor. "Quiero agradecerle todas las llamadas que hemos tenido", ha indicado la colaboradora.

Al parecer, Marta Riesco y Rocío Flores han acerado posturas después de que la hija de Antonio David Flores hubiese asegurado en plató que necesitaba tiempo. Una situación que parece haber cambiado, y es que parece que ahora ambas vuelven a mantener el contacto. "Me ha estado consolando todos estos días", ha reconocido la periodista.

Telecinco

Sin duda, una gran noticia que se ha visto empañada por su ruptura. La reportera ha reconocido que este es uno de los motivos por los que ahora le da tanta rabia que todo haya tenido que terminar de esta forma, ya que considera que justo en este momento era cuando las cosas entre Antonio David Flores y ella comenzaban a encauzarse.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io