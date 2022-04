El nuevo personaje mediático del momento, Marta Riesco estalló como nunca contra Alessandro Lequio hace tan solo unos días. La reportera de 'El programa de Ana Rosa' bajó enfurecida para zanjar, de una vez por todas, su enfrentamiento con el Conde. "Tú no eres nadie para llamarme a mí amante, cuando tú también has sido infiel y te han sido infiel. Has tenido más amantes que nadie", le soltaba muy seria Marta. Después de una serie de reproches, la periodista finalizaba sus reproches a Alessandro con un duro discurso: "Estoy HARTA de que se me cuestione a mí todo, harta de que tenga que salir yo a justificar mi trabajo, mi pareja, las circunstancias... si yo hubiera podido elegir las circunstancias, no habría elegido estas, pero uno no elige cómo ni de quién se enamora. Y yo he tenido que esperar mucho, MUCHO, para poder salir a una terraza a tomar algo con mi pareja para que no sufrieran muchas personas".

Finalmente, Marta acabó hablando de hablando "de más" como ella misma ha reconocido e hizo unas declaraciones que enfadaron mucho a Olga Moreno, tal y como afirmaba Leticia Requejo este mismo viernes en 'Ya es mediodía'. "La víctima no es Olga Moreno, soy yo. He aguantado mucho, estoy harta", soltaba Marta.

Dos días después de estas polémicas declaraciones, Marta Riesco ha rectificado y ha querido pedir perdón Olga Moreno y a Rocío Flores por haber respondido a cuestiones que tenían que ver con ellas.

"Aprovecho aquí para ponerme un poco más seria de lo que estaba, que ya estaba seria, sí que me gustaría decir que ayer con el fervor de la mala leche que tenía por estar escuchando a mis compañeros reírse, bajé y admití una serie de preguntas que jamás había contentado en estos meses como bien sabéis sobre Olga y sobre Rocío", ha comenzado diciendo Marta.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marta Riesco: Que Olga y Rocío Flores son grandes mujeres

Que les pide disculpas y que no va a volver a hablar de ellas

Gloria da en el clavo: Se empeñan en enfrentarnos a mujeres por un hombre

Vale. Disculpas aceptadas #YaSonLasOcho31A pic.twitter.com/aTmeLMbeDC — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) April 1, 2022

"Desde aquí quiero pedir disculpas porque yo no tengo que responder a ninguna de las preguntas que eme hagan sobre ellas. Mirando a cámara os pido disculpas tanto a Rocío como a Olga, sois grandísimas mujeres", ha pedido perdón Marta.

"Yo lo único, estoy enamorada, es el pecado que he cometido, solo quiero que me dejen ser feliz, que la gente me dé un respiro, que ya hemos pasado de capítulo", pedía la periodista dejando claro, una vez más, los planes de futuro que tiene con Antonio David Flores, entre los que están casarse y ser madre.

Por su parte, Gloria Camila no dudaba en aplaudir a su compañera, con la que parece tener muy buena relación y zanjar este enfrentamiento con un "siempre se intenta enfrentar a mujeres por un hombre".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io