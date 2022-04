Victoria Federica enseña a su nuevo "bebé"

Victoria Federica cumple 21 años enamorada y convertida en toda una 'it-girl'

Victoria Federica de Marichalar y su novio Jorge Bárcenas han dado un paso más en su relación y ya no son ellos dos solos. Los jóvenes han ampliado la familia con un precioso cachorro. La sobrina del rey Felipe VI, ya que es una reina de las redes sociales y la influencer más de moda, ha subido a su perfil de Instagram una foto del pequeño perrito con un corazón en blanco y refiriéndose a él como bebé. Quizás sea un perro perteneciente a la realeza, ya que el cachorro posa como todo un it-dog junto a su correa de la bandera de España.



"Nuevo miembro de la familia @vicmabor", escribía uno de los mejores amigos de la joven, el influencer Tomás Páramo, en el que mostraba una foto con el cachorrito en brazos. Todos están como locos con el nuevo miembro de la pandilla. ¿Cómo se estarán adaptando los papás de este bebé perrito? Seguro que los jóvenes se están organizando divinamente y así pueden practicar para cuando decidan dar el paso y ser papás de un bebé.

La prima de la princesa Leonor también ha publicado un vídeo en el que puede verse a los hermanitos de su perrito correteando por la finca que tiene Santí Serra Camps, considerado uno de los mejores domadores de caballos y que es la cara visible de Sercam Shows, una empresa que desde hace años trabaja en el adiestramiento animal para el sector del espectáculo y el mundo audiovisual. Es allí donde la joven pareja ha podido conocer al nuevo perrito, su nuevo bebé. ¿Se lo llevará para posar en los photocalls?



