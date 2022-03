Ortega Cano fichado por Ayuso para el Centro de Asuntos Taurinos

Ana María Aldón y Ortega Cano, lo que aún no sabes sobre su reconciliación

José Ortega Cano, en medio de la polémica que tiene con su familia, ha decidido dar un paso totalmente ajeno a lo que nos tiene acostumbrados. El ex matador trabajará como nuevo miembro del Centro de Asuntos Taurinos, según ha confirmado el consejero de Justicia, Interior y Presidencia del Gobierno regional, Enrique López en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El padre de Gloria Camila y José Fernando tomará este puesto acompañado de otra persona que informará el Ejecutivo autonómico más adelante. El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid es un órgano de gestión sin personalidad jurídica adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

Gtres

¿Será un camino que ha tomado el torero para abstraerse de todo lo que se lía a su alrededor? Entre los documentales de Rocío Carrasco y los rumores de crisis entre él y Ana María Aldón, el ex torero no da abasto. Según hemos podido conocer, EN EXCLUSIVA, la gaditana estaba cansada de que todo lo que hablaba en privado con su marido se filtraran y ahora ha sabido el motivo: Ortega Cano le explicaba, en confianza, a su hermana Conchi sus problemas con su mujer y ésta las compartía con la prensa para fastidiar a su cuñada.

A pesar de todas las especulaciones, Ana María Aldón y Ortega Cano siempre afirman que están muy enamorados. EN EXCLUSIVA, todos los detalles de su reconciliación.

