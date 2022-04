Gloria Camila aclara la enfermedad que padece Ana María Aldón

Repasamos la relación de Ortega Cano y Ana María Aldón

Gloria Camila confirma que su padre y Ana María han superado su crisis

¿Qué opina Gloria Camila de que cada día se tiren a los leones sus familiares? Esta tarde del 4 de abril la joven reaparecía en 'Ya son las 8' para opinar sobre los últimos acontecimientos familiares. El sobrino nieto del maestro se sentaba en 'Viva la vida' para hablar malamente de Ana María Aldón. Ortega Cano se vio en la obligación de llamar al programa para salir en defensa de su mujer dejando claro de que parte está ¿De que parte se posiciona Gloria Camila?



"Si pretenden que abra una guerra o yo me posicione, no lo voy a hacer", empezaba diciendo la joven. "No es mi guerra, no me voy a posicionar, solo me importan mis hermanos y mi padre". Gloria Camila piensa que es mejor "lavar los trapos sucios en casa": "Mi padre no tenía que posicionarse. Al final mi padre quiere a las dos partes, no tiene que posicionarse él si los demás no se entienden".

Telecinco

La hija del diestro aprovechaba su momento de colaboración para aclarar las palabras de su padre refiriéndose a la medicación de su mujer. "Ana ya ha hablado de que tuvo una depresión hace unos años. Ella cuenta que fue a 'Supervivientes' con medicación. Y esa medicación la ha dejado de tomar. No sé por qué motivo la ha dejado de tomar. Lo que dice mi padre y yo lo he hablado con ella es: 'Ana, tienes que tratarte porque tienes muchas cosas que tienes sacar fuera. Y fuera no es sacarlas públicamente, sino con un especialista", explicaba la joven.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io