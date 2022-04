Carmen Morales y Luis Guerra se reconcilian.

Repasamos la vida de Rocío Dúrcal.

Carmen Morales y Shaila Dúrcal están enfrentadas por interpretar a su madre, Rocío Dúrcal. Cuando se cumplen 16 años del fallecimiento de la cantante, que se produjo el 25 de marzo de 2006, Sony Music planea producir una película sobre ella, un proyecto internacional de gran envergadura que se centraría tanto en su vida familiar como en su exitosa carrera sobre los escenarios. En un principio, esta película debería ser una gran noticia para toda la familia, sin embargo, según ha podido conocer EN EXCLUSIVA DIEZ MINUTOS este proyecto está provocando ciertas rencillas entre las hermanas. ¿El motivo? Tanto Carmen como Shaila quieren interpretar a su madre en la pantalla. Ambas están moviendo sus hilos por separado para conseguir el papel.

Carmen Morales, favorita de la productora

Para la hermana mayor sería su vuelta a la actuación tras más de diez años de silencio. Para la pequeña sería la oportunidad de demostrar que no solo canta, sino que también tiene madera de actriz. Según nos cuentan, la productora se decanta más por Carmen Morales, que ya está incluso preparándose físicamente para conseguir el papel. Para evitar enfrentamientos innecesarios entre las hermanas, la productora también estaría planteándose contar con las dos para que cada una interprete a su madre en una etapa de su vida. Carmen daría vida a Rocío en su juventud y Shaila, en la madurez. El guión de la cinta estará basado en el libro que José Aguilar escribió sobre Rocío, 'Volver a verte', un texto que ya inspiró a la miniserie que Telecinco emitió en 2011 con los actores Norma Ruiz y Josep Linuesa.

Agencias

Carmen y Shaila vivieron conflictos en el pasado, sobre todo durante el enfrentamiento de Carmen y Antonio con su padre por la herencia, pero últimamente presumían de tener una relación idílica. La cantante, que explicó por qué no ha querido tener hijos, se instaló en Madrid hace unos meses con su marido, Dorio, y ha sido un apoyo fundamental para su hermana en la grave crisis matrimonial que ésta ha vivido con Luis Guerra y que, como DIEZ MINUTOS contó EN EXCLUSIVA, ya han superado. Incluso, el pasado octubre, Shaila reveló que tenían un proyecto en común. Ahora, dar vida a su madre, podría haberlas enfrentado aunque

