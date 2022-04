Ana María Aldón: todos sus planes de futuro

Parece que Ana María Aldón intenta evadir las últimas polémicas que ella misma ha iniciado. La mujer de Ortega Cano ha puesto rumbo a Barcelona para iniciar un nuevo proyecto y así aislarse un poco de la tormenta que deja en Madrid. Este domingo, el sobrino nieto del maestro se sentaba en 'Viva la vida' para hablar bastante mal de Ana María Aldón. Ortega Cano se vio en la obligación de llamar al programa para salir en defensa de su mujer dejando claro de que parte está. Gloria Camila también opinó sobre el tema pero prefirió no posicionarse en ninguna de las dos partes.

Ajena a todos los comentarios habidos y por haber, la mujer del torero ha presentado su último proyecto. Uno que le hará bastante competencia a Belén Esteban, y es que la gaditana se ha convertido en imagen de una marca de gazpacho. Para esta presentación, Ana María Aldón ha elegido un elegante y cómodo estilismo formado por un traje de chaqueta de lino en color verde compuesto por una blazer entallada y pantalón paper bag de tiro alto que combinaba con una blusa negra con escote en V de lo más favorecedora.

Gtres

Mientras Ana María está de viaje de trabajo, Ortega Cano está recuperándose de su última intervención. El diestro salía ayer de una clínica con la nuca completamente vendada, la frente llena de bandas adhesivas y ocultando los hematomas en ambos ojos bajo unas enormes gafas de sol. Kiko Matamoros comentó en 'Sálvame' que, por los vendajes que lucía, podía haberse sometido a un injerto de cejas en el que se trasplanta vello de la nuca a esa zona.

