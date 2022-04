Ana Rosa Quintana sorprendía a todos sus seguidores compartiendo una imagen en su Instagram tras más de un mes sin publicar nada. En ella, la presentadora aparece practicando yoga y en el texto, su monitora, explica todos los beneficios de practicar esta actividad en personas a las que le han diagnosticado un cáncer. Ahora sabemos el origen de esa imagen y el encargado de darlo a conocer ha sido Joaquín Prat. El presentador de 'El programa de AR' siempre tiene unas bonitas palabras para su 'jefa' desde que esta tuvo que dejar la pequeña pantalla, en noviembre de 2021, para tratarse el cáncer de mama que le habían diagnosticado.

"Algunos de los que hacemos este programa tuvimos la suerte de comernos un cocido en casa de Ana Rosa y le dijimos 'oye, que hay mucha gente que nos pregunta como está Ana, queremos verla... y se animó a colgar esta foto haciendo yoga", ha comentado el presentador.

Captura TV

Joaquín también ha desvelado cómo se encuentra la presentadora, que pronto tendrá que volver a pasar por quirófano. "En esta foto está tan espectacular, como la vimos nosotros. Parece que no se ha sometido a ese tratamiento de quimioterapia, parece que por su estado de ánimo, su aspecto... no va a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en unos días. Está como siempre, un poquito más delgada, pero como siemrpe. El brillo en los ojos, la actitud.... Inalterable. Así que Ana ha querido compartir esa imagen. Aquí te esperamos Anita", ha sentenciado el presentador.

