Cuando están a punto de cumplirse cinco años del fallecimiento de la genial actriz , la organización de los premios Pávez han anunciado la mala noticia. "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Carolo Ruiz, hijo de nuestra querida madrina Terele Pávez. Desde los Premios Pávez queremos destacar la gran disposición y compromiso que siempre tuvo con nuestra organización y con nuestra ciudad Talavera de la Reina. Echaremos de menos su calor, su generosidad, amabilidad, cariño y toda la energía que desprendía hacia este humilde festival. ¡Buen viaje compañero!" fueron las palabras que la organización de estos galardones utilizó para despedir a Carolo.

La prematura muerte de Carolo ya ha tenido las primeras reacciones como la de Santiago Segura que estaba muy unido a Terele y era buen amigo de Carolo. El actor ha querido rendir homenaje al hijo de su buena amiga con un sentido post en su perfil de Instagram. "Adoraba a su madre, y ella a él. Esa devoción del uno por el otro era envidiable. Esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere, porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… que relación puede superar la conexión madre e hijo?", escribía emocionado junto a varias imágenes de madre e hijo.

"Carolo era fan del Barça. Carolo echaba una mano en todo lo que podía a todo el mundo, intentaba ayudar a los demás, bien fuese a un amigo o a una ONG. Pero el dolor que le causó separarse de su madre era algo que cargaba. Algo que solo él podía dimensionar. No nos hemos podido despedir Carolo, te has ido de manera totalmente brusca, y al menos para mi, totalmente inesperada. Dejas desolación entre tus amigos porque te hacías querer. Ahora ya estarás con tu madre, pienso, para darle algo de poesía a una situación deprimente, para no estar totalmente hundido con un acontecimiento tan dramático como sin sentido", aseguraba el director. ¡Descanse en paz!

