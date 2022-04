Marta Riesco y Alessandro Lequio, su tenso enfrentamiento en directo

Hoy ha sido el cumpleaños de una gran estrella de la televisión. Una joven que ha pasado de ser una reportera del corazón a ser una personaje de la actualidad. Marta Riesco ha cumplido este martes 5 de abril 35 años y ha sido un día muy especial que ha celebrado por todo lo alto en la redacción. La periodista se ha encontrado en su lugar de trabajo muchísimos globos y un ramo de flores de una persona muy especial: de su novio Antonio David Flores.

En 'Sálvame' han recordado que la colaboradora en 'Ya son las ocho' dijo en enero que tenía 32 años. Pero hoy, en abril, ha cumplido 35 años, ¿por qué mintió la periodista a Sonsoles Ónega? "Me he enterado de que no me dijiste la verdad y muero por saber la razón. No me dijiste tu edad. Esto requiere una explicación", empezaba la presentadora la conversación mientras Riesco se reía. "Cumplo 35, mentí pero no pensando que estaba haciendo una gran mentira ni mucho menos. No mentí conscientemente porque si me quito años, me los quito bien. Estoy encantada de cumplirlos y de estar viva", se sinceraba la novia del malagueño.

¿Cómo va a celebrar el cumpleaños la periodista? Marta Riesco ha invitado a todos sus compañeros y amigos a una gran fiesta que se celebrará el viernes. Sus compañeros de 'Ya son las ocho' están también invitados, menos Sonsoles Ónega. "Pues soy la única que no está invitada, no pasa nada", decía de manera irónica la presentadora y Marta Riesco no sabía salir del agujero.

¿Irá Antonio David a la fiesta? Marta Riesco no lo ha dejado muy claro. La periodista se ha limitado a responder que "no estoy yo sola. En la vida hay prioridades, él tiene las suyas y yo espero que pueda estar".

