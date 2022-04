Makoke ha sido una de las famosas que ha decidido acompañar a Tamara Gorro en la presentación de su libro, llamado 'Cuando el corazón llora', un momento muy especial en el que ella ha querido estar presente para mostrarle todo su apoyo. Además, durante este evento la colaboradora no ha dudado en pararse con los medios de comunicación para hablar, entre otras cosas, sobre la participación de Kiko Matamoros en 'Supervivientes', ¿cree que hará un buen concurso? Descubre todo lo que ha dicho haciendo click en el vídeo de arriba.

La ex pareja de Kiko Matamoros ha decidido no pronunciarse sobre el posible 'veto' que él habría puesto para que ella no pudiese participar en este 'reality'. "Me han llamado muchas veces y por unas cosas o por otras no he podido ir nunca. Ahora ha sido por esto, otra vez será", ha reconocido intentando restarle importancia a lo sucedido. Además, ha asegurado que ahora tiene pensado estrenar los bikinis que iba a llevarse a Honduras en Ibiza. "Con una paella y sangría, lo disfrutaré más", ha indicado entre risas.

Por otro lado, Makoke ha intentado dejar atrás todas sus diferencias con Kiko Matamoros para hablar objetivamente sobre cómo cree que le irá a su ex marido en 'Supervivientes'. Un análisis que ha reconocido que no era fácil hacer porque ya "no reconoce" a la persona con la que compartió tantos años de su vida. Sin embargo, ha terminado 'mojándose' desvelando, entre otras cosas, que cree que "dará lo mejor" para durar el máximo tiempo posible.

Lo cierto es que Kiko Matamoros ya ha reconocido que está muy feliz de poder emprender esta nueva aventura a pesar de la tristeza que le da tener que separarse de su pareja, Marta López Álamo. De hecho, el colaborador intentará poder llegar a la final y por ese motivo no ha dudado en solucionar un problema judicial antes de marcharse a Honduras para que nada enturbie su participación.

