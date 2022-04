Kiko Matamoros ha sido visto acudiendo al juzgado de Villalba para resolver un problema judicial. Al parecer, el colaborador está intentando zanjar todos sus asuntos antes de poner rumbo a Honduras, y es que ya ha sido uno de los concursantes confirmados para 'Supervivientes'. El padre de Diego Matamoros ha confesado lo feliz que se siente de poder formar parte de esta nueva aventura, por lo que parece querer dejarlo todo solucionado para que nada le arruine esta experiencia.

Tranquilo y sonriente, el colaborador de 'Sálvame' no ha dudado en pararse con los medios de comunicación para explicar los motivos de su visita, aunque sin entrar en detalles. "Es por el tema de las casas", ha confesando desvelando que Makoke no estaba citada para declarar. Una visita con la que ha reconocido no estar nervioso, aunque ha desvelado que no confía del todo en la Justicia. "A veces funciona y a veces no".

Gtres

Mientras todo esto se soluciona, el padre de Diego Matamoros no ha dudado en hablar también sobre su futuro paso por 'Supervivientes', desvelando que está muy feliz de poder comenzar esta nueva aventura, aunque ha reconocido que para él será muy "doloroso" tener que separarse de Marta López Álamo. En cuanto a si ha pedido algún consejo a su hija, el colaborador ha confesado que prefiere no hacerlo. Además, ha asegurado que una de las cosas que más le costará será renunciar al tabaco. "Ya me han dicho que allí no puedo", ha indicado confesando que no sabe cómo afrontará esta experiencia hasta que no esté allí.

Gtres

Durante esta visita a los juzgados ha aprovechado para explicar que su hijo Diego Matamoros ya se encuentra mucho mejor después de haberles dado un gran susto. "No nos lo esperábamos", ha reconocido. Un problema de salud del que, por suerte, parece que poco a poco comienza a recuperarse. Sin duda, una gran noticia para Kiko Matamoros, ya que así podrá irse a Honduras mucho más tranquilo.

