María José Suárez ha acudido al SIQ Andalucía como diseñadora. La ex Miss ha presentado la nueva colección de su marca de moda, volviendo a las pasarelas con gran ilusión después del parón de la pandemia y el diseño de esta nueva colección. Llena de nervios, la diseñadora anunciaba en redes sociales la llegada del gran día mostrando algunas imágenes del backstage antes de la celebración del desfile.

Y es que, esta era una fecha importante para Suárez ya que con esta colección pretende dar un giro a su estilo: "También había mucha pedrería, tejidos, bordados, no solo moda andaluza, aunque no voy a perder mis raíces y siempre tiene que tener mi sello andaluz. Pero también había una moda más internacional. Independientemente de que ahora la moda internacional tiende también al volante".

Arropada por Raquel Revuelta y Fiona Farelli, Suárez posaba en el photocall previo a la celebración del desfile. Pero ellas no fueron las únicas amigas de la diseñadora que no quisieron perderse el gran evento de la temporada, sino que también acudieron grandes nombres de la moda y su pareja, Álvaro Muñoz Escassi, a quien ha saludado en medio de su celebración del desfile.

Gtres

"Él siempre me apoya en esas cosas. La verdad es que chapó por él que no falla", aseguraba la diseñadora después del desfile a preguntas de los periodistas. Y es que Escassi disfrutó del desfile acompañado de su suegra y su sobrina, a la que sostuvo en brazos en varias ocasiones: “Sí, sí, sí, a él le gustan mucho los niños, se le da bien”, aseguraba la diseñadora quien confesaba que, si por el jinete fuera, se animaban a tener un bebé juntos pero que ella no lo ve claro. No obstante, la sevillana ha asegurado que está muy enamorada de su novio y que le aporta mucha estabilidad. ¿Piensan en pasar por el altar?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io