Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez han disfrutado de unas increíbles vacaciones en Dubái. La pareja parece estar cada día más enamorada y junta no deja de compartir grandes momentos realizando diferentes viajes. Desde una escapada romántica a Nueva York hasta unas divertidas vacaciones en la nieve en Sierra Nevada. Lo cierto es que ambos han demostrado que su relación está cada día más consolidada pese a que al principio algunos apuntaba a que solo sería un romance de verano.

La Miss España 1996 y el jinete comenzaron a salir el verano pasado. Desde entonces, a pesar de que intentan ser discreto, son muchas las muestras de cariño que se han dedicado. Una de las últimas veces que pudimos verles en público fue durante el desfile de la modelo en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), donde él mostró lo orgulloso que se sentía de su chica. ¿Están pensando ya en pasar por el altar? Descubre qué ha respondido Álvaro Muñoz Escassi haciendo click en el vídeo de arriba.

El jinete ha sorprendido a todos al desvelar cuáles son sus planes con su chica. Lo cierto es que cada día están más unidos por lo que no sería de extrañar que en algún momento decidiesen dar este importante paso. A su regreso de Dubái, Álvaro Muñoz Escassi ha explicado que se lo han pasado muy bien durante su escapada y que están muy felices. De hecho, a través de sus redes sociales no ha dudado en compartir una serie de instantáneas donde se les puede ver a los dos disfrutando de este gran viaje junto a algunos amigos.

Además, no ha tenido ningún reparo a la hora de explicar qué le parece que su ex pareja Sonia Ferrer esté organizando su boda con el policía Sergio Fontecha. Descubre qué le ha parecido que su ex pareja haya decidido dar este importante paso pinchando en el vídeo.

