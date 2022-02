La actriz, que hace unas semanas reveló el susto que había vivido con su madre, Laura Valenzuela , acudió a la inauguración de la exposición de la joven artista en Madrid que es la hermana de su hijo Álvaro, de 13 años, fruto de su relación con el jinete. Lara y Anna están muy unidas y fue Escassi quien explicó que, en su momento, la actriz recibió con los brazos abiertos a la joven. "comentó el jinete tanto que la joven, cuando se fue a vivir a Madrid en el año 2016, se instaló en la casa de Lara Dibildos.

La actriz considera a Anna una más de su familia y no podía faltar en el gran día para la joven que despunta como artista. "Nos tiene que retirar a todos los demás ja ja ja. Anna es una tía muy creativa, tiene mucho talento, es muy inteligente, muy lista y tiene un don. Yo el primer día que vi los cuadros que hacía, aluciné". "Somos familia, es la hermana de mi hijo y también tiene buena relación con Fran, mi otro hijo", añadió. "Tengo dos cuadros en mi casa de ella. A mí me encantan" explicó sobre la artista de la familia.

Gtres



En el vídeo de la parte superior, Lara Dibildos también habla de Álvaro Muñoz Escassi, el padre de Anna y su ex. "A Álvaro se le cae la baba con Anna. Álvaro mucho de arte y de pintura no entiende, pero está orgullosísimo y feliz", comentó. La actriz también habló de la relación entre el jinete y María José Suárez. ¿Cree que, por fin, Escassi ha sentado la cabeza? ¡Dale al play y escucha su respuesta!

Lara también opina sobre las palabras del jinete sobre su posible boda con su novia. Según él mismo ha contado, es María José la que no se quiere casa y la actriz brome al respecto. "Que le haga sufrir, que le viene bien", dijo entre risas y añadió que, si la invitan a la boda, no tendría ningún problema en acudir. "Si me invitan si y de momento creo que sí. Me encanta la pareja que hacen".

