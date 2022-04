Kiko Matamoros es uno de los colaboradores estrella de 'Viernes Deluxe'. Por este motivo, no es de extrañar que sus compañeros hayan querido despedirle por todo lo alto dándole una gran sorpresa antes de que el padre de Diego Matamoros ponga rumbo a Honduras para comenzar su participación en 'Supervivientes'. Una emotiva despedida en la que también ha querido participar su chica, Marta López Álamo, a la que ya ha confesado que echará mucho de menos.

Tras ver un vídeo sobre algunos de los momentos más emblemáticos que ha vivido en plató, donde también se ha recordado la estrecha relación que tenía con Mila Ximénez, el colaborador ha confesado que va a echarles a todos mucho de menos. "Voy a intentar hacerlo lo mejor posible por vosotros, por esta casa y por mi Vamos a ver cómo sale la historia pero voy con ganas y entusiasmo", ha indicado. Además, ha reconocido que sabe que Marta estará "perfectamente" y que cuando se vean aprovecharán el tiempo para "hacerse más imprescindibles el uno del otro".

Lo que el colaborador no se esperaba es que su chica aparecería justo detrás de él por videollamada. "Están siendo unos días raros porque no nos separamos nunca desde hace tres años", ha indicado la 'influencer' reconociendo que, aunque sabe que lo pasará mal, también está muy feliz de esta nueva aventura que va a emprender su chico. Eso sí, ha confesado que no sabe muy bien cómo se encuentra, ya que él intenta no preocuparle.

"Le cuesta mucho mostrar sus sentimientos, muchas de las cosas que tiene las lleva por dentro. Conmigo no se muestra débil o preocupado. A lo mejor lo está pero él intenta que no se note", ha reconocido. Un momento en el que también ha aprovechado para aclarar si aparecerá en los debates que hagan en el 'Deluxe' sobre 'Supervivientes'. "Voy a ir defenderle a plató y si se da la oportunidad iré a los debates. Depende de cómo me encuentre porque soy novata en esto y ni es ni quiero que sea mi mundo", ha aclarado.

La novia de Kiko Matamoros ha explicado que cree que él va "a la expectativa" de lo que se encuentre, reconociendo que siempre ha sido propenso a quedarse "con lo negativo". Por esta razón, cree que tal vez cuando llegue a la isla le vaya mucho mejor de lo que ahora se piensa. "Es un hombre con un corazón increíble, creo que se sorprenderá él mismo de su fortaleza".

En cuanto a lo peor que llevará en Honduras, Marta López Álamo ha indicado que cree que será no poder comer, ya que le encanta. Además, ha confesado que sospecha que dormir también será uno de sus mayores problemas porque "lleva muy mal la humedad".

Sus compañeros le sorprenden con unos regalos

Tras esto, Jorge Javier le ha dado un regalo en nombre del programa confesándole que le van a echar mucho de menos, algo en lo que han coincidido todos los colaboradores que había presentes en plató. "Van a descubrir a un Kiko que siempre se va a posicionar al lado del más débil de la isla", ha indicado el presentador tras reconocer que ese 'Deluxe' había sido un "regalo para él".

Un momento en el que ha aprovechado para darle un bañador azul en el que se podía leer Deluxe en el trasero y un gorro. "Para que no se te moje el pelo", ha bromeado Jorge Javier. Por su parte, Kiko Matamoros ha agradecido a todos el gran detalle que hann tenido con él, reconociendo que los echará mucho de menos a todos y dando permiso para que le critiquen todo lo que quieran.

