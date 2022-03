Fran Rivera carga contra Isabel Pantoja: "Todo lo malo que le pase se lo merece"

Este 22 de marzo, Isabel Pantoja volvía a hacer el 'paseíllo' que hizo en 2012, cuando fue condenada por su implicación en el 'caso Malaya', y podría estar a punto de revivir uno de los episodios más traumáticos su vida: volver a ingresar en una de las celdas de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, Sevilla. La tonadillera llegaba a los juzgados a las 10.00 de la mañana vestida de negro -con una capa de Desigual-, con enormes gafas de sol, mascarilla también en ese color y con un gran número de pulseras con imágenes de santos y vírgenes, como la Virgen del Rocío. Su hijo Kiko Rivera ha hecho vida normal sin pronunciarse sobre el duro momento de su madre, pero el que sí lo ha querido hacer es Fran Rivera.



En pleno directo de Espejo Público, el torero le lanzaba un duro mensaje a la madre de su hermano. "No me alegro del mal que le pase a nadie pero tampoco me pongo triste. A las personas malas es normal que le pasen cosas malas y esta mujer no es buena. Esta mujer todo lo malo que le pase se lo merece", sentenciaba el torero.

Gtres

"Al final no hay nada más triste para una madre o un padre que tus hijos hablen lo que los suyos han hablado públicamente de ella. Si me pasara a mí me muero de la pena, de tristeza. Kiko se siente estafado, engañado, menospreciado, utilizado... todo esto lo he visto con perplejidad, pero con cierto agrado, porque que te den la razón de esta manera, tantos años después, siempre es agradable", continuaba el hermano de Kiko y Cayetano Rivera.

El torero terminaba contándole a Susanna Griso la triste vida que tuvo él y su hermano Cayetano cuando su padre se casó con Isabel Pantoja: "No nos hacía sentirnos a gusto en casa de mi padre. Cuando estaba mi padre estaba todo muy bien, pero cuando mi padre se iba las cosas cambiaban y nos hacía sentir extraños en nuestra propia casa. No nos hablaba bien ni nos trataba con cariño ninguno. Yo creo que no quiere a nadie esta mujer, solo ha querido a su madre", zanjaba.

