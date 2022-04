Tres semanas han pasado desde que supiéramos algo de Antonio David Flores personalmente. El ex guardia civil ha estado bastante desaparecido en sus redes sociales desde el pasado Día del Padre, y tan sólo hemos sabido de él a través de su hija y a través de las declaraciones de Marta Riesco cuando ha hablado sobre su relación -que ha acabado en ruptura-. El ex colaborador de Mediaset, lejos de estar llorando por las esquinas por su separación, ha querido desconectar de todos los problemas y polémicas que le persiguen y hacer una reunión familiar de Semana Santa para rendir culto a una de sus imágenes preferidas: el Cristo de los Gitanos.

Ha sido él mismo el que ha querido publicar una foto en su cuenta de Instagram con una reflexión sobre su infancia, y es que, según ha contado, de pequeño acudía a verle con sus padres, y ahora que tiene a sus hijos, la tradición no ha cambiado, y se emociona igual o más si cabe por poder compartir estas cosas con ellos.

Rocío Flores ha sido la que más ha querido compartir de la tarde de ayer, en la que el Cristo, tras dos años de pandemia, volvía a salir a la calle para emoción de los más devotos. La joven ha compartido más imágenes de la procesión, y también una bonita foto de ella con su hermano, David, mientras disfrutaban de la comitiva.

"Me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica"

La ruptura de Antonio David con Marta ha llenado titulares y muchas horas de televisión, y aunque él había decidido no hablar, finalmente habría charlado con el periodista Aurelio Manzano, al que habría dicho una frase demoledora: "Me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica". Marta escuchaba atónita, y le parecía mentira que Antonio David dijera algo así especialmente después de no haber sido capaz de tener ella una conversación con él tras la ruptura, pero Manzano le explicaba el porqué: "Él se enamora, es verdad, de una chica discreta, profesional, guapísima... pero con el tiempo se va dando cuenta de que tú haces de esto un show: que te quieres casar, que quieres tener hijos y que vais a tener una casita en la playa". La periodista, sin embargo, seguía sin creérselo: "Me parece una tontería lo que estás diciendo".

