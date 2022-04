El mundo de la música española está de luto estos días después de que el grupo musical de los 80 La Unión haya anunciado este fin de semana que uno de sus componentes y fundadores, Mario Martínez, ha fallecido. El guitarrista de la formación ha muerto tras una larga lucha contra un cáncer de laringe que le fue detectado en 2015, y ahora, junto a una bonita foto de su juventud, el grupo ha querido despedir a su compañero y amigo en redes sociales, por donde han hecho oficial la triste noticia. Repasamos otros famosos que han fallecido este 2022.

"Amigos, hoy es un día muy triste para LA UNIÓN. Mario Martínez, pieza clave en nuestra historia, partícipe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y más sentido pésame a su familia. Vuela alto, Mario. DEP .🖤", han escrito los componentes de temas como 'Lobo-hombre en París', 'Vuelve el amor' o 'Ella es un volcán'.

Paradojas del destino, el grupo 'La unión' se mostró más desunido que nunca en los últimos tiempos: Rafa Sánchez, cabecilla y vocalista del grupo, anunció la disolución de la banda en 2020, un anuncio que pilló por sorpresa a Luis Bolín, tercer componente de la banda, que lo desmintió y decidió seguir adelante con La Unión sin él y consigo mismo como vocalista.

Mario, por su parte, había decidido apartarse tanto del grupo como de la polémica para poder centrarse en su recuperación, que finalmente no ha sido posible. "Recientemente me han detectado un cáncer de laringe del cual estoy ya recibiendo tratamiento y que me tendrá alejado de los escenarios durante un tiempo", anunció en un comunicado en 2015, en el que añadía: "Es una larga carrera en la que espero llegar lo antes posible a la meta para volver a estar con todos vosotros. El cáncer es como el mar, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Aprovechar la ocasión para insistir en la importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma por simple que parezca".

