Raquel del Rosario ha desvelado por sus redes sociales una asunto muy íntimo del que antes ni se había mencionado. Es frecuente que utilice sus redes sociales para expresar cómo se siente en el presente pero también para contar episodios que le marcaron su vida. La cantante contó en una ocasión que su hijo fue atacado por un puma y ahora ha vuelto a recordar una situación desagradable que vivió con solo 16 años.

"Cuando tenía 16, me detectaron una doble escoliosis y como única solución me sugirieron una operación en la que fijar toda la columna con piezas metálicas", explicaba la cantante.

"Me dieron una fecha de cirugía rápido ya que el doctor lo consideraba algo urgente. Mis padres decidieron buscar una segunda opinión y viajamos a Madrid.

Allí, un grupo de doctores que recuerdo con mucho cariño me dijeron que estaba en el límite y que, de no ir a más las curvaturas, no sería necesaria esa operación".

Gracias a esa segunda opinión, Raquel pudo estar mucho más tranquila porque esa enfermedad no le iba a afectar en su vida: "Podrás llevar una vida normal, podrás quedarte embarazada y ser mamá. En aquel momento aquello me daba bastante igual y no sabía muy bien porqué me lo decía. Hoy entiendo la importancia de la salud espinal, nuestro centro y soporte", explicaba la canaria mientras practica una postura de yoga.

