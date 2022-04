Todos los 'looks' de la reina Letizia: Analizamos cómo ha evolucionado su estilo

El rey Felipe y la reina Letizia esperan con ansia la llegada de la princesa Leonor, pero mientras tanto ya tienen una cita programada. Aunque no tengan agenda oficial, los Reyes continúan con sus compromisos laborales. En concreto, la Reina Letizia, al ser una amante de la cultura en general y de la literatura en particular participará en el almuerzo en homenaje al ganador del Premio Miguel de Cervantes y tendrá lugar en el Palacio Real. Aquí es donde la reina y Paz Padilla se verán las caras, ya que la propia humorista ha recibido una invitación real.

'El humor de mi vida', así se llama la gran obra de Paz Padilla en dónde cuenta su experiencia sobre la muerte al perder a su marido. Este almuerzo tendrá lugar el próximo jueves 21 de abril en el Palacio Real de la capital madrileña. La actriz y ex presentadora de 'Sálvame' se sentará a conversar con un grupo selecto de escritores y editores que están invitados a este prestigioso almuerzo y los reyes estarán presentes para disfrutar de los mejores escritores de éxito de nuestro país.

'Estoy otra onda", comentaba la presentadora en el photocall del libro de Tamara Gorro cuando se le preguntaba por 'Sálvame'. Ahora quiere centrarse en otros proyectos que le alejan totalmente de Mediaset. "Tengo una vida equilibrada y me gusta mi vida, estas cosas las vivo como algo que me sucede, pero no me hundo. No tengo enemigos. Todas las personas que están alrededor mías son amigos". La gaditana lo tiene claro y su lema y filosofía de vida lo expresa por dónde va: "Una vida es muchas vidas, estamos aquí y entonces hay que vivirlo. Si alguien viene y me viene querer, pues me voy a dejar".



