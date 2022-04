Todos los detalles del árbol genealógico de la familia Jurado

Rocío Flores ha dado la cara en 'El Programa de Ana Rosa' y también en 'Ya son las ocho'. Aún convaleciente de su liposucción, la joven ha resuelto alguna que otra duda con respecto a las últimas polémicas familiares. Rocío Flores no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de la relación de Marta Riesco y su padre. La joven ha confesado en 'Ya son las ocho' una noticia que ha dejado a sus compañeros con la boca abierta.

El pasado viernes, la periodista celebraba su cumpleaños con una gran falta, la de Antonio David Flores. Marta Riesco no pudo perdonar ese plantón por lo que dejó al malagueño en directo. Después de ese "momentazo", la pareja o ex pareja no ha vuelto hablar, ¿sabe Rocío Flores algo más de esta ruptura? "Solamente vi ese trozo, luego desconecté del mundo… Les pertenece a ellos decir si están si no están o los motivos del porqué, pero yo no tengo nada que ver con nada, y ya está. Entiendo en parte que ella haya tomado la decisión de alejarse porque es bueno tomar un poco de aire, un respiro, organizarse y pensar en la salud de cada uno", explicaba la joven.

Telecinco

A continuación la hija de Rocío Carrasco soltaba una bomba que antes nunca había comentado en público: "Yo sabía que mi padre no iba a venir", desvelaba la joven con respecto al cumpleaños de Marta Riesco. "Lo sabía desde el viernes, que no iba a ir, pero no voy a explicar los motivos porque no sé realmente todo", la malagueña le confesaba a sus compañeros de 'Ya son las ocho' que esa información la sabe de primera mano ya que fue su padre quién se la dijo: "Lo sé desde antes de que se celebrase el cumpleaños. Hablé con mi padre y me lo dijo".





