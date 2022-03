Marta Riesco fue una de las primeras personas que en televisión que tendieron un mano a Rocío Flores. La reportera se convirtió en una de sus mejores aliadas de la hija de Rocío Carrasco en la pequeña pantalla. Juntas compartían plató, pero también una gran amistad, la periodista de 'El programa de Ana Rosa' llegó incluso a organizar uno de los días más importantes para la hija de su actual pareja la fiesta de su 25 cumpleaños.

Sin embargo, desde que se hiciera pública la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores, la relación de la reportera con Rocío Flores ha cambiado. La nieta de Rocío Jurado podría haberse sentido engañada por la que era su amiga, pues se enteró, al igual que todo el mundo, gracias a los medios de comunicación de la reportera y el colaborador de televisión.

Durante estos meses han pasado momentos complicados, pues a la nieta de Jurado no le hacía ninguna gracia coincidir en plató con la actual pareja de su padre. Ahora, además de verse en 'El programa de Ana Rosa' también lo harán en 'Ya son las ocho' y parece que las agua comienzan a calmarse entre ellas. En su estreno en el programa vespertino, la hija de Antonio David Flores tuvo un guiño a Marta Riesco.



La nieta de 'La más grande' escuchó en primicia la nueva versión del single de la periodista, 'No tengas miedo': "Muy bien la verdad, siendo honesta está muy bien la canción. Me gusta mucho la letra. La verdad es que canta bien", ha opinado. "Ahora que la has escuchado ¿La bailarías?", quiso saber Adriana Dorronsoro. "Sí, sí, la verdad que te puede dar subidón, además yo no tengo miedo a nada así que. Que aproveche la oportunidad y que le vaya muy bien", le ha deseado a la novia de su padre.



Marta ha agradecido las palabras de su compañera en 'Ya son las ocho'. "Lo vi desde mi casa y me lo repetí en la web porque me hizo muchísima ilusión. Yo me esperaba que no dijese nada, o algo menos animado, con menos esperanza de lo que luego yo lo vi. Me hizo muchísima ilusión, tengo que ser honesta, fue de lo que mejor me pasó ayer", cuenta.

Finalmente, Marta Riesco ha reconocido que le "encantaría un acercamiento, sabéis que le tengo muchísimo cariño", ha reconocido. Aunque Rocío Flores no le ha mandado un mensaje para felicitarla, cree que pueden estar cada vez más cerca de un acercamiento. "Espero que el tiempo no una, ahora que las dos vamos a estar en 'Ya son las ocho'. Le mando un beso enorme y le doy las gracias por su comentario"

Marta también ha reconocido que Rocío Flores ha dicho que hay que respetar los tiempos y así lo va a hacer. Quiere darle su espacio y su tiempo y cuando quizás todo haya pasado, volverá a retomar su amistad.

