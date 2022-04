Patricia Pardo y el equipo de 'El programa de AR' han tenido un precioso detalle con su 'jefa'. Ana Rosa Quintana lleva alejada de la pequeña pantalla desde el pasado 2 de noviembre, tras anunciar que se retiraba temporalmente para someterse a un 'tratamiento intenso' contra un carcinoma en una mama que le habían detectado. Han pasado 5 meses y no hay día que su equipo no se acuerde de ella. Y mucho menos en unas fechas tan importantes para la presentadora como esta semana, en la que se someterá a una operación como parte del tratamiento para luchar contra el cancer de mama.

Este 18 de abril es Lunes de Pascua y, mientras algunos vuelven a la normalidad, en muchos rincones de España se siguen celebrando 'dulces' tradiciones. En 'El programa de AR' han conectado con Barcelona, donde es típica la mona de pascua. La reportera Mayka Navarro se encontraba en una de las pastelerías más importantes de la Ciudad Condal y tras hablar con su repostero sobre la cantidad de monas que habian vendido, Mayka ha anunciado una "sorpresa" para su 'jefa': una mona personalizada.

En directo, el repostero ha escrito un mensaje para la presentadora: "Ana Rosa todo saldrán bien. Firmado: Tu familia AR", ha escrito con chocolate sobre una placa de chocolate blanco que ha incorporado a una mona infantil de los dibujos 'Gumball'. "¡Qué riquiño!", se escuchaba de fondo a Patricia Pardo, que desde el plató se mostraba muy emocionada por el detalle.

La conexión en directo terminaba con unas palabras de ánimo de Patricia Pardo que desvelaba que la intervención de Ana Rosa Quintana será en los próximos días. "Precioso el detalle. Ana Rosa si nos está viendo estará agradecida y emocionada porque esta semana más que nunca estamos con ella. Como siempre, la queremos y la echamos de menos".

Ana Rosa siempre ha llevado una vida sana, pero ahora, más que nunca, sigue todos los consejos de su equipo médico al pie de la letra: come súper sano, no bebe nada de alcohol y hace todo el ejercicio que puede. A la presentadora le gustaría retomar su trabajo delante de las cámaras (por detrás sigue estando al pie del cañón) para septiembre.

