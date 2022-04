Joaquín Prat y Marta Riesco han protagonizando un tenso enfrentamiento en 'El Programa de Ana Rosa'. El presentador no ha podido evitar mostrar el malestar con su compañera al considerar que la reportera da más detalles en el programa de 'Ya son las ocho'. "A lo mejor tiene las neuronas más despiertas por las tardes y por eso es más locuaz", ha indicado en tono irónico. Una apreciación que no ha sentado nada bien a la ex pareja de Antonio David Flores, que no ha dudado en responderle de forma tajante.

"Me ha molestado. Las neuronas siempre las tengo activas lo que pasa es que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana", ha indicado lanzándole un contundente 'zasca' al presentador. Una acusación sobre la que él no ha querido permanecer en silencio.

Telecinco

Joaquín Prat ha dejado ver que no está para nada de acuerdo. "¿No te he tratado yo con la máxima educación preguntándote siempre con la máxima educación y aguantando que no me contestes a la mayoría de preguntas que te hago", le ha indicado visiblemente molesto y dejando ver lo cansado que está de que a él no le suela contestar a ninguna de las preguntas que le realiza durante sus entrevistas.

Sin embargo, Marta Riesco ha intentado defenderse asegurando que ella por la tarde tampoco quiso contestar a las mismas preguntas que le hizo él, aunque es cierto que sí aclaró si el padre de Rocío Flores le tiene todavía bloqueada. "A eso aquí solo respondí a Antonio Rossi diciéndole que quién se lo había dicho", ha indicado.

Telecinco

Una tensa pelea que el presentador ha intentado zanjar desvelando qué es lo que espera de su compañera. "Estoy encantado de que allí hables así, te muestres así y hables de todo. Me gustaría que aquí sucediese lo mismo y últimamente veo que no sucede igual".

Un momento en el que ha asegurado, en tono irónico, que él también intentará cambiar. "Lo mismo es que no hago las preguntas de forma correcta, intentaré mejorar". Una contestación a la que ella ha respondido con una sonrisa asegurando que ella también intentará mejorar en sus respuestas.

