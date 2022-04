Esta noche empieza uno de los programas más vistos de Mediaset. 'Supervivientes 2022' arranca motores a las 22.00 horas y todos estamos expectantes para ver a los famosos en esta especial aventura. Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Juan Muñoz, Anuar Beno, Desirée Rodríguez, Rubén Sánchez-Montesinos, Yulen Pereira, Ana Luque, Alejandro Nieto y Tania Medina son los 16 concursantes que pasarán penurias en la isla durante semanas. Todo para poder hacerse con el premio: un maletín de 200.000 euros.

Juan Muñoz es uno de los fichajes que nadie imaginaba, ya que se mantenía alejado de este tipo de realities. El cómico ha llegado al concurso con muchas ganas de enseñarnos una nueva faceta, no solo la que conocemos por haber pertenecido al duo 'Martes y trece'. ¿Qué piensa José Mota de su participación? "Lo hará bien. Es una persona muy aventurera y divertida", contaba el actor en el photocall del estreno de la obra 'El premio'.

Mota sabe que es un concurso bastante complicado, pero le ve posibilidad a Juan Muñoz de finalista. "Ojalá llegue a la final. Es muy duro", ¿Se apuntará el cómico como su ex compañero para una futura edición? "Nunca puedes decir que no. Tenemos la suerte de dedicarnos a una profesión maravillosa y se trata de jugar. La vida es muy corta y hay que pasarlo bien".

