Paz Padilla se da un gran baño de masas por Sant Jordi

Paz Padilla está de enhorabuena. Este Sant Jordi ha acudido a Barcelona en medio de la promoción de su libro 'El humor de mi vida', en la que ha acudido a una caseta de la feria principal para firmar ejemplares de su libro a las decenas de personas que se han acercado a esta fecha tan señalada. Una celebración que ha dejado de lado el despido fulminante que sufrió en 'Sálvame' después de una discusión en pleno directo con Belén Esteban, para el que ya tiene fecha de juicio.

La presentadora ha acudido emocionada a la firma de su libro disfrutando de la ciudad y dando las gracias a las miles de personas que ya se han leído su libro desde que saliera a la venta hace apenas unos meses. Una gran acogida que ha visto reflejada en su visita a la ciudad condal, la primera que vive como escritora, de la que no ha dudado en dejar constancia a través de su perfil en redes sociales compartiendo varios vídeos.

En uno de ellos podemos ver una muestra de la gran acogida que ha tenido la cómica en la ciudad. Y es que ha conseguido unir a un gran grupo de mujeres para grabar un Tik Tok.

"Hoy es un día de fiesta para Cataluña. Cuando vivía aquí, lo disfrutábamos muchísimo, un día para estar en familia, un día de celebración", ha asegurado Padilla en sus redes sociales. Si ya era un día especial para ella antes, desde hoy seguro que lo será más, y es que ella misma ha tenido que pedir alargar el tiempo en el que estaba en la caseta para poder firmar a más lectores: "No quería irme sin firmar a la gente". Lectores que le han llegado a asegurar que su libro les ha ayudado a "superar momentos difíciles".

Un baño de masas con el que ella también podrá superar su difícil momento y que la ha hecho emocionarse hasta estar al borde de la lágrima. Sin duda, un día muy especial.

