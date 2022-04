Luis Medina se refugió en Portugal junto a su madre antes de declarar ante el juez.

Primeras imágenes de Luis Medina tras la polémica de las mascarillas.

Poco antes de las 12 h., Luis Medina llegaba al juzgado de instrucción número 47 de Madrid para declarar, ante el juez Adolfo Carretero, por un presunto delito de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales por el escándalo de la venta de mascarillas al ayuntamiento de Madrid. Él y su supuesto socio, Alberto Luceño, tendrán que justificar la comisión de seis millones de euros que recibieron por del ayuntamiento de Madrid, en plena pandemia. Mientras el hijo de Naty Abascal llegaba poco antes de que comenzará el juicio, sin hacer declaraciones y con el gesto serio; el otro implicado en el caso, Luceño, llegaba dos horas antes.

Gtres

Ya dentro de los juzgados, los dos acusados no se han saludado, cada uno se ha puesto en una esquina de la sala mientras esperaban el comienzo del juicio.

A las 13.30, los acusados ya habían declarado. Al parecer la declaración de Medina solo ha durado 22 minutos, por lo que solo habría contestado a las preguntas del juez. Al igual que ha hecho Luceño: su declaración ha durado 20 minutos. A diferencia de la actitud que tuvieron a su llegada, tras declarar, los acusados estarían charlando y esperando juntos las medidas cautelares del juez.



Este no es el único frente abierto que tiene Luis Medina. A los tres delitos que se le imputan (estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales), podría añadirse el de alzamiento de bienes. El juez ordenó el embargo de sus cuentas y comprobó que dos de ellas se encontraban en números rojos y en la tercera solo había disponibles 247 euros.

Gtres

Este 25 de abril es el último día que tiene de plazo para pagar la fianza de 900.000 mil euros. El fiscal le pidió al juez el pasado 18 de abril que le impusieran esta fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pudo incurrir con el contrato de provisión de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid. El empresario habría cobrado unos 800.000 euros de comisión por poner en contacto a Luceño con el Ayuntamiento de Madrid. Con ese dinero, según Anticorrupción, el hijo de Naty Abascal se compró un yate, al que bautizó como Feria, por el que habría pagado más de 325.000 euros.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io