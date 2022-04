Los cambios del tono de piel del bebé que son normales y cuáles no

Carla Barber, a pesar de que aún le queda para parir, ya tiene todo organizado para la llegada del bebé. La médico especializada en cirugía estética no puede quedarse quieta, y para qué perder el tiempo si ahora tiene hueco para crear nuevas rutinas para ella y su hijo. ¿Cómo se ha organizado la influencer? Pues a través de sus stories ha compartido con sus seguidores el plan para la llegada del recién nacido. En concreto en un "Plan específico para post embarazo", osea para recuperar la figura. En los stories se puede ver una foto dónde de una hoja en la que plantea todo lo que tiene que hacer cuando pueda retomar la rutina de belleza y de tratamientos.

Lo primero que va a hacer es el tratamiento tru-sculpt flex, dos veces por semana. Glúteos y cara trasera de los muslos, así como hacerse la cara delantera de los muslos. Después, Carla va a enfocarse en otras zonas de su cuerpo. Tras una presoterapia dos veces por semana, la ex de Diego Matamoros se inyectará bótox para corregir el bruxismo y las arrugas.

Por ahora lo que sí que no tiene programado son ejercicios para el abdomen, ya que eso lo consultará en su debido tiempo con el ginecólogo y los demás médicos. A parte de dedicarse a ello, Carla Barber le da muchísima importancia al físico. No va haber nadie mejor que ella, que conoce su cuerpo, que se cuide mejor para el postparto.

No es lo único que le preocupa a la médico. La joven también confesó por sus redes sociales que tiene mucho miedo a que su hijo herede el problema de corazón que padece ella. "Mi problema de corazón no tiene nada que ver con el embarazo ni con el parto por lo que no influye ni para bien ni para mal. Lo único es que una vez que nazca el bebé hacerle las pruebas cardíacas para ver que esté todo bien y que no le haya transmitido la enfermedad. En este caso yo tengo un 50% de problabilidad de traspasársela al baby", explicaba Carla.

