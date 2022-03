El susto que se ha llevado Diego Matamoros ha sido de envergadura, y ahora, tras varios días desaparecido de las redes sociales, ha querido contar lo que le ha pasado: hace casi una semana, el influencer e hijo de Kiko Matamoros sufría una caída en su casa, pero no fue un accidente doméstico, sino algo mucho más grave sobre lo que ahora ha querido hablar a través de su cuenta de Instagram: "Mi espalda empezó a fallar. De nuevo. El viernes estaba en casa muy tranquilo, preparando el viaje que íbamos a hacer, porque nos íbamos fuera unos días. De repente, tuve una crisis bastante severa en la espalda", ha empezado contando este miércoles.

Diego Matamoros Instagram

Los detalles de lo que pasó a continuación son de lo más escalofriantes: "Es un tema congénito degenerativo, relacionado con hernias discales y con la médula. Me empezaron a fallar las piernas, me quedé en el suelo. Encima no tenía teléfono ni nada. Siempre soy una persona previsora y muy limpia. Dejé las ventanas abiertas. Después de más de una hora, pude coger mi teléfono y llamar. Tuve que arrastrarme y luchar contra el dolor. Parecía fácil, pero en ese momento, fue una tortura", revelaba sin soltar la mano de su chica, Marta Riumbau, que le ha acompañado en todo momento, que en cuanto recibió la llamada de su novio, llegó como un rayo para ayudarle, pero al no poder entrar "tuvo que colarse por la ventana", ha recordado con humor Diego.

Diego Matamoros Instagram

El joven, que también ha compartido imágenes de su traslado y estancia en el hospital, ha contado qué es lo que le pasa exactamente y también que tuvo que ser operado de urgencia entre tremendos dolores (sólo unos meses después de pasar de nuevo por quirófano, si bien esa vez fue una operación estética), aunque gran parte del tiempo ha estado sedado: "Me han hecho un resonancia. Una de las vértebras está interiorizada, la médula está un poco tocada. Ayer me hicieron una intervención. En la unidad del dolor lo que hicieron fue pincharme en la médula e inyectarme corticoides. Eso hace que en unos cuatro días pueda empezar a caminar más o menos normal. Ahora mismo me levanto y voy un poco como un abuelillo. No me noto mucho las piernas. Lo siguiente es el tratamiento con los fisios…". Ahora, sin duda, le toca una larga recuperación por delante.

Diego Matamoros Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marta y su familia, siempre a su lado

Diego ha recibido muchas visitas estos días, tanto de familiares como de amigos (entre los que no ha faltado, por supuesto, su hermana Laura), pero sin duda quien ha estado con él en todo momento ha sido su chica, Marta, a la que ha agradecido sus cuidados: "He estado aquí con Marta todos los días. Se ha portado como una reina, como el amor de mi vida. Me ha traído a la suite. Hemos estado aquí viendo películas mientras ella se dormía y yo no. Pero tengo que agradecer a todo el mundo, a los médicos, al hospital, a mis amigos y a mi familia", finalizaba con una sonrisa. ¡Ánimo, Diego!

Diego Matamoros Instagram

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io