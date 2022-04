El escritor Mario Vargas Llosa está siendo foco de preocupación. Después de conocerse hace tan solo unos días que había dado positivo en coronavirus, su estado ha empeorado. Tal y como han confesado sus hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura se encuentra ingresado en una clínica de Madrid en la que se está recuperando de las consecuencias del virus. Así al menos lo han confirmado sus hijos en un breve comunicado compartido a través de la red social Twitter.

El texto, publicado por sus hijos en sus perfiles, ha sido rápidamente compartido por los seguidores del escritor quienes han dado muchos ánimos al literato. Según han publicado algunos medios, el ingreso de Vargas Llosa se habría producido en torno a las 3 de la tarde en compañía de Tamara Flacó e Isabel Preysler, quien no se habría separado de él desde que los médicos lo ingresaran. También estarían junto a él sus hijos, tal y como afirman en el comunicado emitido.

"En vista de las informaciones que se están difundiendo en relación con el estado de salud de Mario Vargas Llosa, sus tres hijos, que estamos junto a él, compartimos esta breve declaración. Hace pocos días, en vista de algunas complicaciones relacionadas con el Covid fue ingresado en una clínica de Madrid. Gracias al tratamiento, su condición evoluciona favorablemente. Él y su familia agradecemos las muestras de cariño que estamos recibiendo y rogamos a la prensa que respete su privacidad", escriben.

Según Adela González ha adelantado en 'Sálvame', se trataría de un ingreso "preventivo" debido a su edad y las posibles complicaciones de la enfermedad, y es que el pasado 28 de marzo cumplió 86 años. Sin embargo, el escritor se encuentra en planta.

