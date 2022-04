EXCLUSIVA Jesús Mariñas se recupera favorablemente

Daniel Freire ha reaparecido tras anunciar que padece cáncer. Su pareja Alberto Vázquez le dedicaba un post en sus redes sociales confirmando a sus seguidores que al actor le han detectado esa enfermedad y que sus seres queridos se han volcado más que nunca con él. Daniel estaba en un momento profesional buenísimo cuando la noticia le ha sacudido con fuerza.

El conocido actor de 'Ana y los siete', tras el anuncio de la noticia, ha reaparecido en la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro de la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas. Su pareja ha vuelto a colgar una foto junto a él mostrando que no puede estar más orgulloso por cómo se está tomando todo este varapalo. "Él es lo más parecido a un héroe. Su primera salida de La Paz para estar en la Academia recogiendo su parte de la medalla a los actores latinos por su contribución al cine español. Ni quimios ni monstruos te frenan. Ya en casa para seguir luchando con los tuyos", escribía Alberto muy orgulloso de su chico.

"Esta foto es la última antes de separarnos por unos días para luchar contra el gran monstruo. Confiando en ti ,en tu fuerza ,en el equipo de médicos de #lapaz , en la #sanidadpublica pese a todos los buitres que la desmantelan y venden al mejor postor. Confiando en ti, en la ciencia ,en el progreso ,en tu fuerza, en que aquí te esperamos pronto,muy pronto y bien ,muy bien.Por que así será y así va a ser. Porque tienes más amigos que estrellas un cielo de agosto, una familia que te adora y un hogar donde resurgir tras cada caída. Y dos bebés que te buscan en cada sombra y cada ruido. Bailaremos pronto todos juntos por el mayor de tus éxitos y será la fiesta del año. Prometido. Te amo y damos la cara para callar tanto rumor que ya pesa", decía Alberto Vázquez en el post confirmando su enfermedad con una foto junto al actor.

