En contra de lo que se está diciendo y publicando en los últimos días en diversos medios de comunicación, el maestro Jesús Mariñas se recupera favorablemente en el hospital donde lleva ingresado 22 días. Jesús, una de las grandes firmas de Diez Minutos, continúa escribiendo su crónica semanal para la revista. También sigue con su colaboración en el periódico La Razón. Un síntoma de su total lucidez y buen ánimo que pronto le llevaran a seguir recuperándose en su hogar.

Cabe recordar, que el escritor es un guerrero nato y se encuentra luchando contra un cáncer de vejiga. Una enfermedad que anunció el pasado mes de octubre en EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS.

El periodista permanece en todo momento acompañado de su marido, Elio Valderrama, que no lo deja solo ni un instante y que está pendiente en todo momento de la salud del escritor. Tal y como hemos podido conocer de primera mano, Jesús Mariñas continúa estable, comiendo regularmente y animado. El periodista se encuentra muy entusiasmado con la idea de volver a la normalidad.

Hearst

Sabemos que responde a las llamadas de sus amigos como Paloma Cuevas, Natalia Figueroa o Jimmy Giménez Arnau. Y otros muchos otros rostros conocidos que se ponen en contacto con él para la última hora sobre su estado de salud, pues Jesús es una de las personas más queridas tanto dentro como fuera del medio.



Puestos en contacto telefónico con nuestro gran amigo y colaborador, nos confirma que acaba de entrevistar telefónicamente a Lola Herrera. Una entrevista que podrá verse este miércoles 27 de abril en el próximo número de DIEZ MINUTOS.

Podemos confirmar que el mítico Jesús Mariñas sigue recuperándose poco a poco. El periodista tiene muchas ganas de seguir formando parte del elenco periodístico del corazón y nosotros de ser testigos de su vuelta a la crónica rosa. Desde DIEZ MINUTOS le mandamos todo nuestro ánimo y nuestros mejores deseos.

En la imagen podemos ver a Jesús Mariñas junto a Rocío Jurado. Archivo

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io