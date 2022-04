Matías Prats es el tercero de una saga de grandes periodistas. Nos recibe en casa de su madre, en Madrid, con la que mantiene una relación estrecha, basada en el amor maternal pero también en la confianza y la admiración mutua, a quien dedica su primera novela: 'El futuro que olvidaste', en la que narra las peripecias de una famosa tenista que desaparece sin dejar rastro, y un periodista recién divorciado. Una historia apasionante que va desgranando con la maestría de quien conoce el deporte en todas sus vertientes. De ahí su apoyo a los deportes femeninos. De su padre ha heredado la amabilidad y el carisma ante las cámaras, de su abuelo la pasión por el deporte, los toros, y la vida en general.

"Mi padre siempre me exige más de lo que yo mismo me exijo"

Matías es el primer miembro de su familia que se estrena como escritor y reconoce que, al ver su primera novela impresa, sintió "pudor porque a la palabra escritor le tengo un respeto casi reverencial" pero que ahora, cuando la ve en los escaparates "me siento satisfecho". El periodista revela quién fue la primera persona en leerla. "Mayte, mi madre, a quien se la dedico porque es muy cercana, muy especial, un ejemplo de superación, ya que ha superado todas las adversidades que le ha ido poniendo la vida en su camino. Se la di en mano, y cuando leyó la dedicatoria nos emocionamos mucho los dos. Una escena de la que no me voy a olvidar nunca porque al verla tan emocionada, pensé: he acertado, este libro tenía que ser para ella", comenta.

FERNANDO ROI HEARST

Su hermana Marta, que se casó el pasado septiembre con su padre de padrino, está leyendo la novela y el informador espera conocer también la opinión de su progenitor. "Es un buen termómetro porque es muy parco en elogios, siempre me exige más de lo que yo mismo me exijo, que es mucho. Y si ve que tengo algún fallo, que podía haberlo hecho mejor, que no soy constante en la narración… lo que vea me lo va a decir, y si es una reprimenda la hará desde el cariño que me tiene. Su veredicto será el mejor termómetro para saber si va a gustar", explica. Matías aclara que su novela está ambientada en el mundo del deporte pero no es sobre deporte sobre él y defiende dar mayor visibilidad al deporte femenino y afirma que la gente no se ha 'enganchado' por desconocimiento. "Yo, desde mi pequeña parcela de los deportes del fin de semana en Telecinco, intento acercar el deporte femenino a los espectadores", afirma. Matías Prats cuenta cómo es Rafa Nadal. "Es único, un ejemplo para todos. No ha roto una raqueta en los 21 gran Slams que ha ganado. No hay otro Nadal ni lo habrá. Ahora tenemos a Carlos Alcaraz, que va a ser la bomba, pero a Santana se le han hecho pocos homenajes", dice.

FERNANDO ROI HEARST

El protagonista de su novela es un periodista desencantado algo que todavía no le ha pasado a Matías aunque reconoce que el periodismo necesita una reinvención. "Yo tengo muy viva la llama del periodismo. Voy al trabajo con una sonrisa de oreja a oreja, porque me siento un privilegiado... El periodismo tiene que reinventarse. No podemos quedarnos así porque hemos perdido a los jóvenes, no solo en la tele, también en la radio. Hoy los jóvenes ven Youtube, es raro que vean un partido de fútbol por la televisión generalista, porque todo lo quieren al momento", dice.

FERNANDO ROI HEARST

Matías Prats habla con orgullo de su familia y recuerda los consejos que recibió de su abuelo. "Que tenía que prepararme mucho, algo que le agradezco, porque imagínate si no hubiera estudiado, sería algo que me echaría en cara todos los días. También me dijo que tratara de ser buena persona", comenta y añade qué ha heredado de sus padres. "De mi padre la buena memoria y comunicar en público... De mi madre, es una persona que ha tenido muchos contratiempos de salud, familiares, pero sin perder la sonrisa. Admiro su optimismo". El periodista vive un gran momento profesional y personal y nos confiesa que está enamorado y que no descarta aumentar la familia. "Mi corazón está ocupado, estoy atravesando una época muy feliz porque creo que he encontrado a la persona adecuada, estoy muy contento... Me encantaría ser padre porque quiero hacer abuela a mi madre. Soy muy niñero y me apetece que mi madre tenga nietos", añade.

Mi foto favorita

Cedida Matías Prats Jr

"Esta foto me gusta porque estoy con mi abuelo y mi padre. Tres generaciones de Matías juntos en Málaga".

