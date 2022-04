Irene Rosales ha acudido radiante y muy feliz al concierto que Kiko Rivera ha realizado por el décimo aniversario de su carrera musical. Un momento muy especial donde el Dj parece haber echado mucho de menos a su familia. Una situación que su mujer ha reconocido que es totalmente normal y comprensible. "No es nada malo que diga que les va a echar en falta, pero es cierto que las circunstancias no son iguales a las de otras veces", ha reconocido. Un momento en el que ha aprovechado para hacer una gran revelación sobre la situación actual de Isabel Pantoja con su hijo. Descubre de qué se trata haciendo click en el vídeo.

Lo cierto es que el concierto de este año de Kiko Rivera celebrando su aniversario en la música ha sido muy diferente, y es que en el pasado Isabel Pantoja no dudó en asistir para vitorear cada una de las canciones de su hijo. Ahora, ni ella ni su hermana han estado presentes, y es que los últimos enfrentamientos que ha protagonizado con cada una de ellas hace que haya sido completamente imposible. "Están sus amigos y las personas que solemos estar junto a él en su día a día", ha reconocido Irene Rosales.

Gtres

La mujer del Dj ha reconocido que ella prefiere mantenerse al margen de las disputas familiares de su marido porque siente que ya ha salido bastante "escaldada" de esos problemas. Sin embargo, no ha dudado en reconocer que se alegraron mucho al saber que Isabel Pantoja no tendrá que ir a la cárcel y que ya se encuentra inmersa en sus nuevos proyectos musicales. "Espero que le vaya muy bien", ha indicado.

Gtres

Durante este evento tan especial, en el que Kiko Rivera ha estado arropado de sus grandes amigos como Rafa Mora, Irene Rosales ha hecho una gran revelación dejando ver que podría haber surgido un acercamiento entre su marido y su madre, ¿volveremos a verles juntos? De momento, la 'influencer' ha recordado que el Dj ya reconoció que hay ciertas cosas que se arrepiente de haber hecho. No te quedes sin saber si el acercamiento entre ambos es posible pinchando en el vídeo de arriba.

