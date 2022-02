Enrique del Pozo confiesa sus secretos en nuestro 'Test de los Famosos'. El artista, que triunfa como colaborador en 'Viva la vida', protagonizó nuestro 'Gente con Estilo' en el que nos habló de su trayectoria personal y profesional. El artista está muy enamorado de su novio, Rubén Sánchez Montesinos, con el que pronto cumplirá un año de relación. "Han dicho que lo nuestro era un montaje y cada semana he tenido que escuchar la frase: "¿Seguís juntos?". Pues no, no es un montaje, estamos juntos, nos queremos y somos felices. Viví con él cuando dijo que era homosexual. Como culturista ha pagado un precio muy alto", cuenta sobre su romance. El culturista tiene un sueño: participar en 'Supervivientes' y Enrique espera que se cumpla y convertirse en su mejor defensor.

En el vídeo de la parte superior, el cantante, que participará en un documental sobre Locomía que prepara Movistar+, repasa su trayectoria profesional y elige sus canciones favoritas. "De 'Enrique y Ana', 'Amigo Félix' y de Enrique del Pozo la última que he hecho a dúo con Concha Velasco", cuenta. Además, el colaborador, que posó con la mejor moda de hombre, nos habla de su novio, Rubén Sánchez Montesinos. ¿Tienen planes de boda? ¿Cómo han pasado su primer San Valentín? ¿Quiere formar una familia? ¡Todas sus respuestas dándole al play!

Alberto Bernardez HEARST

Enrique, que ya está totalmente recuperado del brutal atraco que sufrió en Barcelona, también contesta a las preguntas sobre el clan Campos con quien no mantiene muy buena relación. Entre Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego ¿con quién se queda? ¿Es más de Miguel Bosé o de Nacho Palau?

El artista también nos cuenta cómo se siente cuando está a punto de cumplir 65 años. Los cumplirá el próximo 22 de mayo. ¿Cómo lo lleva? ¿Ya piensa en jubilarse? ¿Se siente mayor? ¡Dale al play y escucha sus palabras!

